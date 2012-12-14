Президент Палестини передав подяку муфтієві України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Духовного управління мусульман України (ДУМУ).

У прес-службі зазначили, що 13 грудня посол Палестини Мохаммед Асаад здійснив візит до Духовного управління мусульман України, де зустрівся з Муфтієм України шейхом А.Тамімом.

Під час зустрічі посол вручив Муфтію пам'ятний подарунок від Президента Палестини, а також «передав від нього слова вдячності за видатну роль у справі збереження арабської та ісламської ідентичності, збереженні культурних традицій та зміцненні дружби між народами України і Палестини».

У свою чергу Муфтій України висловив подяку за приділену увагу й підкреслив, що курс ДУМУ й надалі продовжуватиметься на основі розвитку, співробітництва та збереження дружніх відносин.