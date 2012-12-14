«Укрпошта» знизить тарифи на деякі послуги

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, зокрема, на 52% знижено тариф на пересилку прямого контейнера, на 10% - тариф на надання послуги з безадресної доставки рекламної або інформаційної продукції (друковані видання) більше як 1 млн. одиниць.

Крім того, знижено тариф за оголошену цінність поштових відправлень. Плата за зазначену цінність становить для відправлень вартістю до 1 тис. грн включно - 1% від суми оголошеної цінності, понад 1 тис. грн - 0,5% відповідно, але не менш як 2,50 грн без ПДВ.

Крім того, встановлено окремі тарифи за письмову заяву (довідку) для організацій і фіксований тариф за переказ грошей (поштовий переказ) до 150 грн включно - 5 грн, понад 150 грн - 8 грн + 1% від суми переказу.

Нововведення не стосується універсальних послуг поштового зв'язку, до яких належать послуги з пересилки до України і за її межі простих і рекомендованих листів, бандеролей, а також посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.

Чистий прибуток ДППЗ «Укрпошта» за підсумками 2012 року, як очікується, стновитиме 39 млн. грн – на 50% більше ніж у 2011 році.