Податкова міліція викрила махінації із бюджетом на суму понад 1,3 млрд гривень

Про це повідомив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач. «Ми значно посилили роботу в цьому напрямку, визначивши контроль за витратами державного бюджету як один з пріоритетів нашої діяльності. Завдяки заходам податкової міліції вже відшкодовано завданих державі збитків на суму понад 300 млн. грн., і робота у даному напрямку триває», - зауважив Андрій Головач.

Одним з яскравих прикладів цієї роботи Андрій Головач навів викриття податковою міліцією схеми розкрадання державних коштів керівництвом державного підприємства, яке було замовником тендерів на загальну суму понад 212 млн. грн.

Під час перевірки постачальника державного підприємства було встановлено, що вказаний суб’єкт господарювання є "фіктивним". В зв’язку з цим держпідприємству донараховано 25,4 млн. грн. Податківці повністю довели провину порушників, і останні, погодившись з претензіями, добровільно сплатили кошти до бюджету у повному обсязі.

Порушено за даним фактом кримінальну справу за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах нині направлено до суду.

«Ефективна робота податкової міліції з протидії подібним явищам та невідворотність покарання за розкрадання державних коштів має надважливе значення, адже дозволяє не тільки забезпечувати соціальні ініціативи, а й зменшувати тиск на легальний бізнес, який формує дохідну частину бюджету» - зазначив керівник податкової міліції.