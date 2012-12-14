У Бердичеві порушили кримінальну справу за перешкоджання роботі журналістів

Про це повідомила УНІАН керівник відділу громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, «розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини даної події, додала вона.

Як повідомили УНІАН у Відділі ДАІ Бердичева, 7 грудня на автодорозі "Житомир-Могилів-Подільський" в селі Осикове Бердичівського району близько 18-ї години вечора сталося ДТП. Водій автомобіля "Мазда" скоїв зіткнення з автомобілем "Москвич", обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Як стало відомо УНІАН, після ДТП на місце події прибула група бердичівського телеканалу "ВІК" та регіональні представники каналу ICTV, які вели зйомку для програми "Надзвичайні новини".

Один із водіїв автомобілів, що постраждали в ДТП, напав на операторів, пошкодивши у одного з них камеру.

За словами операторів, оскільки дії нападника мали ознаки перешкоджання професійній діяльності журналіста, їм довелося викликати наряд міліції та звернутися до правоохоронців з відповідною заявою.

"Приїхавши на місце події, знімальна група телеканалу ТРК «ВІК» застала там інспекторів ДАІ, пошкоджений позашляховик «Мазда», оператора каналу ICTV і водія, який намагався припинити зйомку - хапав камеру і бив оператора. Пізніше водій перемкнув увагу вже на іншого оператора і, зламавши йому камеру, не дозволив працівникам телекомпаній виконувати свою роботу", - розповіли УНІАН журналісти знімальної групи бердичівського телеканалу ТРК «ВІК". Вони уточнили, що водій також погрожував їм розправою.

За попередньою інформацією, "буйний " водій - керівник одного з коледжів Бердичева.

Як виявилося згодом, цей чоловік був безпосереднім учасником аварії. «Дана дорожньо-транспортна пригода зареєстрована, складена схема ДТП, проведені медичні експертизи, в обох водіїв взята кров на вміст алкоголю в міській лікарні Бердичева», - повідомив УНІАН начальник Бердичівського ВДАІ Ярослав Онищук.