Через ДТП у Кіровоградській області перекрили трасу Київ-Одеса

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Теруправлінні МНС в Кіровоградській області, машинами, які стали учасниками ДТП, повністю перекрито рух транспорту з боку Києва в сторону Одеси. Доїхати до Одеси можна тільки об'їзною дорогою.

Працівники ДАІ та підрозділ МНС ліквідовують наслідки аварії та з'ясовують обставини ДТП. Постраждалих немає.