Через ДТП у Кіровоградській області перекрили трасу Київ-Одеса
15:10, 14 грудня 2012Суспільство
1938 0
ДТП за участю чотирьох автомобілів сталася на 241 км автодороги Київ-Одеса, поблизу Ульяновки Кіровоградської області.
Доїхати до Одеси можна тільки об'їзною дорогою.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Теруправлінні МНС в Кіровоградській області, машинами, які стали учасниками ДТП, повністю перекрито рух транспорту з боку Києва в сторону Одеси. Доїхати до Одеси можна тільки об'їзною дорогою.
Працівники ДАІ та підрозділ МНС ліквідовують наслідки аварії та з'ясовують обставини ДТП. Постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter