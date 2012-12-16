В Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема, у Київській області без світла залишилося 125 населених пунктів, у Тернопільській - 95, Рівненській - 60, Житомирській - 57, Чернівецькій - 42, Волинській - 41, Львівській - 26, Вінницькій – 22, Хмельницькій - 16, Закарпатській - 4.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго та 35 одиниць техніки підвищеної прохідності МНС з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця. Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 18 пересувних електростанцій.

У прес-службі МНС України зауважили, що протягом 15 грудня аварійними бригадами обленерго у Київській, Вінницькій та Житомирській областях відновлено електропостачання 23 населених пунктів, що були знеструмленні протягом останніх діб. За допомогою вертольоту Мі-8 МНС України проведено моніторинг важкодоступної території з метою виявлення пошкоджених ділянок ліній електропередач.