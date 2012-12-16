У Луцьку школярам теж скасували заняття

На Волині для подолання наслідків складних погодних умов залучено 100 рятувальників та 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Про це УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС у Волинській області.

Зокрема підрозділами рятувальників вивільнено із снігових заметів 35 транспортних засобів: 18 легкових автомобілів, 8 рейсових автобусів, 9 автомобілів швидкої допомоги та три вантажних автомобіля.

Для попередження подальшого утворення заторів підрозділами теруправління МНС вживаються заходи щодо розчищення ділянок доріг міста Луцька та його околиць. Для допомоги комунальникам працює бульдозер С-100 та БАТ 2М. Також у всіх районах області задіяна високопрохідна техніка структурних підрозділів для недопущення заторів на дорогах.

Окрім того, у зв’язку зі складними погодними умовами, завтра, 17 грудня у загальноосвітніх навчальних закладах Луцька відмінено навчання для школярів.