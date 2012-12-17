Найстаріший банк у світі отримає від Єврокомісії майже 4 млрд євро

"Ці заходи дозволять банку виконати рекомендації Європейської банківської організації (European Banking Authority - EBA). Головною умовою остаточного схвалення (фіндопомоги - ред.) є надання протягом шести місяців починаючи з 17 грудня плану з реструктуризації MPS ", - говориться в документі.

Як повідомляє РІА Новости, кошти будуть надані у вигляді гібридних інструментів капіталу і дозволять, на думку ЄК, збільшити рівень капіталу першого рівня до 9%, що відповідає вимогам ЕВА. "ЄК порахувала, що рекапіталізація MPS за допомогою гібридного капіталу необхідна для забезпечення стабільності фінансової системи Італії ...", - повідомляється в прес-релізі регулятора.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) - найстаріший банк в світі, що існує до сьогодні. Банк заснований в 1472 році владою міста-держави Сієна, Італія. В даний час має близько 2000 відділень, в тому числі за кордоном. Банк є одним з провідних банків Італії, займаючи лідируючі позиції в наданні роздрібних банківських послуг фізичним особам, а також малому та середньому бізнесу.