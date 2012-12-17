За допомогу у розкритті вбивства родини харківського судді обіцяють 200 тисяч

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, керівництво главку звернулося до всіх мешканців міста Харкова, особливо до тих, хто має обладнаний відеореєстраторами транспорт, з проханням посприяти у розкритті злочину, вчиненого 15 грудня у Харкові.

Правоохоронці просять водіїв надати органам міліції копії відеозапису подій 15 грудня по Московському проспекту, 85, де приблизно з 8-ї до 13-ї години невідомі особи вчинили злочин.

Прохання стосується водіїв транспортних засобів, які в той час прямували по Московському проспекту від універмагу «Харків» до вулиці Богдана Хмельницького, а також по вулицях Юріївська, Куйбишева, Спартака та провулку Юріївському.

Звернутися можна до Головного управління МВС України в Харківській області (вул. Раднаркоміська, 5) - телефон чергової частини 7059-300, Харківського міського управління міліції (вул. Ярославська, 1/29) - телефон чергової частини 700-30-14, по телефону «102» або до усіх районних відділів міліції міста та області.

Міліція гарантує конфіденційність. «Особи, які нададуть достовірну інформацію, що допоможе розкрити тяжкий злочин, отримають грошову винагороду у розмірі 200 тисяч гривень», - повідомили в ЦЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді Фрунзенського райсуду Харкова Володимира Трофимова, його дружини Ірини Трофимової, їхнього сина Сергія, а також його цивільної дружини.

У зв’язку із вбивством судді та його родини 16 грудня Харків відвідали Генеральний прокурор України Віктор Пшонка, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та голова Служби Безпеки України Ігор Калінін .