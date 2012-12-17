У Харкові затримано чоловіка, який заніс газовий балон у будинок, де стався вибух

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це повідомив сьогодні на зустрічі з мешканцями будинку Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Мер Харкова зазначив, що затриманий - батько загиблих дітей, який не проживав разом із сім'єю.

«Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало восьмеро осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здатностей конструкції зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.