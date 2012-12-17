На трасі Київ-Чоп повністю відновили рух, але погода знову різко погіршується

Про це щойно повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

“16 грудня через сніговий перемет було тимчасово припинено рух автомобільного транспорту на міжнародній автотрасі Київ–Чоп між с. Йосипівка Буського району та с. Суходоли Бродівського району. Завдяки вжитим заходам сьогодні з 6.00 години ранку було відновлено рух для легкового транспорту”, - зазначається у повідомленні.

Як інформує Львівська ОДА, на даний час скасовано обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту на ділянці міжнародної автотраси Київ–Чоп між с. Йосипівка Буського району і с. Суходоли Бродівського району.

Разом із тим, сьогодні під час брифінгу у Львові перший заступник командувача Західного оперативного командування генерал-майор Сергій Ніколаєв зазначив, що з 15.00 години 17 грудня у Львівській області погодні умови на трасі Київ-Чоп знову почали погіршуватись — піднявся сильний вітер, почалася заметіль.

“Фактично, військові, зважаючи на таку погодну ситуацію, змушені постійно розчищати нещодавно пройдені важкою інженерною технікою кілометри”, - зазначив С. Ніколаєв.

Як повідомляв УНІАН, станом на 6.00 понеділка, 17 грудня, на міжнародній автотрасі Київ - Чоп, на ділянці дороги між містами Броди і Буськ, ліквідовано затори і відновлено рух легкового транспорту.

У снігових заторах на трасі Київ - Чоп на Львівщині більше доби (з 17.30 суботи 15 грудня до ранку 17 грудня) перебувало декілька сотень людей, велика кількість легкових автомобілів, вантажівок, пасажирські автобуси. Довжина затору впродовж неділі,16 грудня, сягала понад 30 км.