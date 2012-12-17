Суд закінчив допитувати свідків у справі Пукача

Печерський районний суд Києва сьогодні закінчив судове слідство у справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе і призначив на 27 грудня дебати між сторонами-учасницями процесу.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гогнадзе Валентина Теличенко.

«Суд сьогодні закінчив допит свідків і таким чином закінчив судове слідство і призначив на 27 грудня дебати», - сказала вона.

В.Теличенко зауважила, що суд відхилив її клопотання про направлення справи на додаткове розслідування щодо встановлення мотивів, з яких В.Пукач скоїв убивство журналіста.

За словами В.Теличенко, наступне засідання суду має розпочатися 27 грудня об 11.00.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.