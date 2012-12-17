Проти матері Оксани Макар відкрили кримінальне провадження

На підставі заяви миколаївської правозахисниці Олени Кабашної Жовтневий райвідділ Миколаївській області відкрив кримінальне провадження за звинуваченням матері Оксани Макар - Тетяни Суровицькой в «можливому здійсненні нею злочинних дій» щодо дочки - Оксани Макар. Про це кореспонденту УНІАН повідомила Олена Кабашна, керівник Миколаївської приймальні Української Гельсінської Спілки з прав людини, а також керівник Миколаївської обласної громадської незалежної жіночої асоціації «Дана», від імені якої і було подано заяву.

Заява надійшла до Жовтневого райвідділу 21 листопада. В даний час вона перевіряється, проводяться слідчі дії. Про це Олені Кабашній повідомляється в листі, підписаному начальником слідчого відділу Жовтневого РВВС С.Клименко.

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Під час перевірки правоохоронці з'ясовують щодо можливих дій Тетяни Суровицької стосовно дочки за статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 - торгівля людьми або інша незаконна угода про передачу людини, ст. 154 - примушування до вступу в статевий зв'язок, ст.166 - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, над якою встановлено опіку, ст. 302 - створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.303 - сутенерство та втягнення особи до заняття проституцією.

Як пояснила Олена Кабашна, Суровицька фактично дала згоду на передачу Оксани в сексуальне рабство, не займалася її вихованням і сприяла трагедії, яка сталася потім.

«Суровицька винна в тому, що сталося з Оксаною, - вважає Олена Кабашна. - Вона не займалася дочкою, ставилася до неї байдуже, адже дівчинка поневірялася невідомо, де, невідомо, чим займалася. Вона не навчила Оксану, як потрібно себе поводити з чоловіками ».

Олена Кабашна додала, що організація «Дана» звернулася до райвідділу для розслідування всіх фактів, щоб цим займалося власне держава. «Може бути, почувши про ці факти, матері задумаються, як потрібно поводитися з дітьми, про те, що за них треба бути відповідальними. Наше суспільство вже дійшло до крайньої жорстокості і насильства. Приклад тому - недавнє вбивство сім'ї судді в Харкові».