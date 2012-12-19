Генштаб ЗСУ: Рятуючи країну від снігової стихії, військові набули реального досвіду

Збройні Сили України не могли залишатися осторонь проблем, що виникли внаслідок негоди, наголосив перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. За його словами, особовий склад на усіх рівнях продемонстрував високу професійність, чіткість та злагодженість у своїх діях.

“Система приведення в готовність частин та підрозділів Збройних Сил України спрацювала на відмінно. За лічені хвилини військовослужбовці та спеціальна інженерна техніка вийшли на заметені снігом автошляхи на допомогу населенню, яке потерпало від погіршення погодних умов і на відмінно впоралися з поставленими завданнями”, - підсумував перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко.

Злагоджені та професійні дії особового складу Збройних Сил України у подоланні наслідків складних погодних умов, від яких потерпала впродовж декількох днів майже вся країна, вкотре довели правильність наших дій на шляху реформування та розвитку українського війська, - наголосив також перший заступник начальника Генштабу.

«І хоча розчищення автошляхів, евакуація транспорту, розгортання пунктів обігріву не входить до основних завдань, що стоять перед Збройними Силами, військовослужбовці завжди готові прийти на допомогу людям, коли вони опиняються наодинці перед жахливим обличчям стихійного лиха, - резюмував Ігор Кабаненко. Я прирівнюю виконання рятувальних робіт до виконання бойового завдання: військовослужбовці здійснюють багатокілометрові марші на спеціальній важкій техніці, прокладають дороги, розгортають пункти обігріву та допомоги населенню, а це для нас безцінний досвід".