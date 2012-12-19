Вибух будинку у Харкові «потягнув» на 18 мільйонів збитків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки сказав перший заступник міського голови Андрій Парамонов.

За його інформацією, балансова вартість будинку, пошкодженого вибухом, становить 27,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждали близько 10 осіб. Їх із травмами різних ступенів тяжкості було госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно 4 квартир.

За даними мера Харкова Геннадія Кернеса, правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною. «Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.