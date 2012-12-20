Житель села, яке 6 днів відрізане від світу: Прямо блокадний Ленінград якийсь

Як повідомили УНІАН в ТУ МНС в Чернівецькій області, сьогодні на черговому засіданні обласного штабу з координації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області перший заступник голови ОДА Георгій Галиць поінформував, що станом на вечір 19 грудня, лише у Кельменецькому районі Буковини 14 сіл перебувають у сніговому полоні. «Є такі села і у Сокирянському, Хотинському, Заставнівському районах», - додав він.

«Сьогодні маємо підстави для оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, оскільки більш як впродовж трьох діб порушено умови нормальної життєдіяльності багатьох населених пунктів», - сказав Г.Галиць. За його словами, цей статус «дозволить розраховувати на залучення додаткових резервних коштів».

За інформацією членів штабу, на Буковину минулої ночі вирушила важка армійська техніка з Тернополя і Рахова, яка працюватиме на найскладніших ділянках автошляхів.

Як повідомив кореспондентові УНІАН телефоном один із жителів села Ржавинці Заставнівського району Чернівецької області, цей населений пункт шостий день повністю відрізаний від зовнішнього світу.

«Шостий день до села ні заїхати, ні виїхати. Ми шість днів вже без сполучення – з магазинів люди все вимели, хліба немає, консервів теж. Хто може, той пече хліб сам».

За словами чоловіка, три дороги, які ведуть із села – все засипано заметами, які місцями сягають двох метрів. «Проста техніка не справляється», - каже чоловік.

За інформацією місцевого жителя, на сьогодні закінчилися всі телефонні картки мобільного поповнення у магазинах. «Добре, що хоч світло ще є. За цей час у селі було два покійника – ледве їх поховали. Тягнули трупи на лижах до кладовища», - додав чоловік..

Відповідаючи на запинання УНІАН «Чи знають про цю проблему в області?», - мешканець заблокованого села відповів: «Видно знають, але нічого зробити чи то не можуть, чи не хочуть. МНС точно знає. Бо дитину треба було терміново на операцію, могла померти, то до «швидкої допомоги», яка змогла під’їхати до сусіднього села Вікно хлопчика 6 км несли люди з МНС на руках».

За словами жителя Ржавинців, у селі проживає близько 4 тис. людей. Голова сільської ради Борис Садовий, який бив у всі дзвони, нічого не зміг добитися.

«Голова Садовий взяв рюкзак на плечі й пішов пішки на Заставну (районний центр) - шукати техніку. Прямо блокадний Ленінград якийсь! Благаю, почуйте нас!», - каже житель заблокованого снігом села.