Через крижаний дощ в аеропорту Сімферополя скасували понад 20 рейсів

Про це повідомив РІА "Новости" по телефону представник прес-служби підприємства.

"Скасовано виліт 12 рейсів. Крім того, скасовані 13 рейсів, які повинен був приймати аеропорт", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, негода змусила відмінити шість авіарейсів між Кримом і Москвою, а також рейси з Києва, Ташкента, Тель-Авіва та Стамбула.