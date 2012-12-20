Через крижаний дощ в аеропорту Сімферополя скасували понад 20 рейсів
17:41, 20 грудня 2012Суспільство
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Аеропорт Сімферополя не приймає і не відправляє літаки через несприятливі погодні умови - сильний вітер та крижаний дощ.
Через крижаний дощ аеропорт не приймає літаків / Фото: Іnvest-crimea.gov.ua
Про це повідомив РІА "Новости" по телефону представник прес-служби підприємства.
"Скасовано виліт 12 рейсів. Крім того, скасовані 13 рейсів, які повинен був приймати аеропорт", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, негода змусила відмінити шість авіарейсів між Кримом і Москвою, а також рейси з Києва, Ташкента, Тель-Авіва та Стамбула.
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