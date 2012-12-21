Шевченківська РДА Києва рекомендує 21 грудня скасувати навчання у школах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

"Адміністрацією району рекомендовано проводити навчання у дитячих закладах і загальноосвітніх школах 20 грудня лише до обіду, а 21 грудня скасувати взагалі. Громадяни, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах, будуть переведені у інші медустанови міста", - йдеться у повідомленні.

Головне територіальне управління МНС у Києві перевело на посилений варіант несення служби 6 державних пожежно-рятувальних частин. МНС підготувало військові намети, автономні теплові гармати і створило резерв особового складу для надання допомоги громадянам у разі необхідності.

Як повідомляв УНІАН, аварійна ситуація на теплотрасі була виявлена під час моніторингу стану теплових мереж, що проводився напередодні очікуваного різкого похолодання повітря та необхідністю підняти температуру теплоносія.

"З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій вирішено провести відповідні роботи з виявлення можливих пошкоджень теплових мереж. Наразі створений спеціальний штаб, який організовуватиме взаємодію усіх споживачів теплопостачання та «Київенерго» у період проведення ремонтних робіт", – пояснив заступник директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Володимир Баженов.

На час ліквідації пошкодження теплопостачання буде тимчасово припинене у 499 споживачів, серед яких 267 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 8 шкіл і 212 відомчих будинків.

Зокрема, вказані споживачі розташовані на вулицях Артема, Воровського, Гоголівській, Дмитрівській, Коцюбинського, Некрасовській, Кудрявській, Обсерваторній, Тургенівській, Олеся Гончара, Рейтарська, Богдана Хмельницкього, Ярославів Вал, Велика Житомирська, Стрітенська, Павлівській, Полтавській, Златоустівській, Львівській площі, Вознесенському та Кудрявському узвозах, на бульварі Шевченка, у провулках Нестерівському, Киянівському, Белінського, Бехтерівському і Чеховському, на проспекті Перемоги.