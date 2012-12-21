"Свобода" вимагає мораторію на нові титанові розробки

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету з гаслами спочатку стояли біля приміщення обласної ради на Майдані Корольова, а потім зайшли у вестибюль та кілька годин перебували там, тримаючи гасла „Ні- титановим кар’єрам!”, "Протестуємо проти знищення довкілля!", тощо.

Як розповів журналістам керівник Житомирської обласної організації ВО „Свобода” Сидір Кізін, „на цій сесії знову продовжено бої на «титановому» фронті, адже попередня сесія облради, яка проходила 22 листопада, не поставила остаточної крапки, вимоги представників громад не були задоволені: обласною радою не було накладено мораторій на розгляд питань щодо виділення поліських земель під титанові розробки”.

Сесія облради заслухала вимоги пікетуючих, які представили з трибуни співголова­ Громадсько­го руху опору "Врятуємо Полісся!" Станіслав Гуменюк та народний депутат України Олександр Мирний. Вони наголосили, що у разі прийняття нових рішень про погодження щодо промислового видобутку титанових руд, Полісюю загрожуватиме екологічна катастрофа. „Такі рішення - це лише цвяхи в кришку труни житомирського краю, а не міфічні інвестиції”, - зазначив О. Мирний.

У відповідь на вимоги пікетувальників голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук емоційно закликав С.Гуменюка та О.Мирного "не політизувати це питання" та повідомив, що сесія облради сьогодні ніяких питань з виділення земель під титанові розробки не розглядатиме.

„Резонансне питання проекту рішення про отримання компанією «Надра України» спеціального дозволу на користування надрами Торчинського родовища титанових руд на території Радомишльського, Черняхівського, Коростишівського районів загальною площею 6 тис. 129 га та інші подібні наразі перебувають у стадії вивчення”,- доповнив С.Рижука голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський.

На сесії було повідомлено, що в облраді буде створено спеціальну комісію з вивчення проблемних питань розробки в області титанових родовищ. Лише після цього ряд резонансних проектів рішень облради винесуть на розгляд сесії ради у березні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний пікет облради відбувся 22 листопада під час її 12 сесії. Тоді ВО "Свобода" та жителі області пікетували облраду на знак протесту проти надання компанії «Надра України» права користування надрами Торчинського родовища. Житомирська обласна рада у цей день мала розглядати проект рішення про отримання компанією «Надра України» спеціального дозволу на користування надрами Торчинського родовища титанових руд на території Радомишльського, Черняхівського, Коростишівського районів загальною площею 6 тис. 129 га, однак, після пікетів, розгляд даного питання було перенесено.