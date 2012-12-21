Міжбанк перед вихідними відкрився зниженням долара до 8,09 гривень

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2632/36, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6810/10,6945.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3206/08 (четвер - 1,3228/30).



У четвер Нацбанк на ринок не виходив.