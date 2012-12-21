З понеділка в Україну прийде потепління

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій Микола Кульбіда повідомив сьогодні на засіданні оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з несприятливими погодними умовами протягом зимового періоду 2012/2013 року.

За його словами, протягом 22-24 грудня в Україні ще утримається холодна погода з температурою вночі 11-16º морозу, а 23 і 24 грудня на Заході, Сході та в Центрі - місцями до 20º морозу. Денна температура у цей період очікується на рівні 8-13º морозу.

"Але вже 24 грудня в західних областях, а 25 - в більшості регіонів України, крім Сходу і Північного Сходу України, ми чекаємо суттєве підвищення температури до 0º вночі і вдень до позитивних позначок", - повідомив М.Кульбіда.

Він наголосив, що в ці дні йтиме мокрий сніг з переходом у дощ. 26 грудня потепління спостерігатиметься вже по всій території України.

"За нашими розрахунками, до кінця грудня навіть на початку січня загалом в Україні буде спостерігатись дуже тепла погода з температурним режимом на 6-9º вище за норму для цього періоду", - зазначив М.Кульбіда.

Він наголосив, що в цей період очікуються тумани, які можуть ускладнювати рух транспорту.