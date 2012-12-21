Нафта дешевшає після рішень Конгресу в США
Світові ціни на нафту знижуються під час торгів п'ятниці на новинах із США, де Палата представників Конгресу перервала розгляд пакету заходів із запобігання секвестру бюджету, свідчать дані торгів.
Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 12.34 за київським часом знизилася на 0,99 долара, або на 0,9% - до 109,23 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 1,3 долара, або на 1,44% - до 88,83 долара за барель.
Як пише РІА Новости, Палата проголосувала лише по одному ключовому законопроекту республіканців. Пізніше в пленарному засіданні була несподівано оголошена перерва, а подальше голосування з пакету заходів, спрямованих на запобігання секвестування бюджету, було вирішено не проводити.
Республіканці не отримали очікуваної суттєвої переваги при голосуванні з першому законопроекту - 251 голос "за" і 209 - "проти".