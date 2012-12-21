Нафта дешевшає після рішень Конгресу в США

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 12.34 за київським часом знизилася на 0,99 долара, або на 0,9% - до 109,23 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 1,3 долара, або на 1,44% - до 88,83 долара за барель.

Як пише РІА Новости, Палата проголосувала лише по одному ключовому законопроекту республіканців. Пізніше в пленарному засіданні була несподівано оголошена перерва, а подальше голосування з пакету заходів, спрямованих на запобігання секвестування бюджету, було вирішено не проводити.

Республіканці не отримали очікуваної суттєвої переваги при голосуванні з першому законопроекту - 251 голос "за" і 209 - "проти".