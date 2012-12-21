Росія пустить на свій ринок «опальні» грузинські вина і «Боржомі»

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив журналістам перший заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Денисов.

Нагадаємо, Росспоживнагляд заборонив ввезення на російський ринок грузинських вин і мінеральної води "Боржомі" навесні 2006 року. Це сталося після загострення грузино-російських відносин, офіційною причиною заборони було названо низьку якість грузинської продукції.

"Наскільки я знаю, питання, що стосується санітарного контролю, перевірки якості, допуску продукції за санітарними показниками, в політичному плані вирішено. Залишилися лише суто технічні процедури, які вимагають оформлення, як і з будь-якою іншою країною. Ринок у нас для цього відкритий, напевно покупці для грузинської продукції знайдуться, від "Боржомі" ми поки не відвикали", - сказав А.Денисов.

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Представник МЗС також зазначив, що ніякого додаткового моніторингу продукції з Грузії Росспоживнагляд не планує. "Я не фахівець у цій галузі, але я ніколи не чув про необхідність введення якогось особливого порядку й контролю. Крім того, після приєднання до СОТ, на що, до речі, дала згоду Грузія, яка вступила туди раніше, ніж Росія, у нас є порядок, який передбачено нашими угодами й зобов'язаннями", - додав дипломат.

Президент РФ Володимир Путін у ході прес-конференції 20 грудня заявив, що Росія виконає свої зобов'язання в рамках СОТ щодо допуску на ринок грузинських товарів.