Арабатська стрілка з 4 селами перетворилася на острів через затоплення дороги

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації на 6.00 ранку 21 грудня морська вода залила цю трасу в районі проток Тонка та Промоїна на двох ділянках загальною довжиною 2,35 км. Глибина води на цих ділянках дороги досягає 60-70 см.

Внаслідок припинення автосполучення з населеними пунктами, розташованими на Арабатській стрілці, - Стрілкове, Щасливцеве, Приозерне і Генгорка, відрізаними від цивілізації виявилися жителі цих сіл (майже 5 тис. осіб).

Водночас у Територіальному управлінні МНС повідомили, що ситуація на Арабатській Стрілці повністю контролюється і подача на косу електроенергії та води не припинялася.

Як повідомляє прес-служба МНС України, організовано цілодобове чергування підрозділів МВС, МНС та Херсонського облавтодору.

Рятувальники МНС забезпечують доставку продуктів та питної води до населених пунктів на Арабатській стрілці.