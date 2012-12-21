Арабатська стрілка з 4 селами перетворилася на острів через затоплення дороги

16:32, 21 грудня 2012
Суспільство
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Досі обмежено транспортне сполучення з чотирма населеними пунктами на Арабатській стрілці в Херсонській області, де 19 грудня внаслідок посилення східного вітру до 25-30 м/с сталося перемивання автодороги "Генічеськ – Стрілкове" в районі проток Тонка та Промоїна.

Глибина води на деяких ділянках дороги досягає 60-70 см

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації на 6.00 ранку 21 грудня морська вода залила цю трасу в районі проток Тонка та Промоїна на двох ділянках загальною довжиною 2,35 км. Глибина води на цих ділянках дороги досягає 60-70 см.

Внаслідок припинення автосполучення з населеними пунктами, розташованими на Арабатській стрілці, - Стрілкове, Щасливцеве, Приозерне і Генгорка, відрізаними від цивілізації виявилися жителі цих сіл (майже 5 тис. осіб).

Водночас у Територіальному управлінні МНС повідомили, що ситуація на Арабатській Стрілці повністю контролюється і подача на косу електроенергії та води не припинялася.

Як повідомляє прес-служба МНС України, організовано цілодобове чергування підрозділів МВС, МНС та Херсонського облавтодору.

Рятувальники МНС забезпечують доставку продуктів та питної води до населених пунктів на Арабатській стрілці.

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