На Луганщині через «кінець світу» чоловік облив себе бензином і спалив
18:08, 21 грудня 2012Суспільство
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У п'ятницю, 21 грудня, о 14.00 до чергової частини Первомайського МВ ГУМВС України в Луганській області надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків у селищі Сокологорівка чоловік облив себе бензином і підпалив.
Чоловік неодноразово згадував про «кінець світу» й висловлював наміри піти з життя / Фото basik.ru
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Після прибуття на місце події було виявлено труп згорілого чоловіка. Співробітниками міліції було встановлено, що починаючи з 20 грудня чоловік 1967 року народження, який ніде не працює, розпивав спиртні напої зі своєю співмешканкою 1954 року народження.
Із слів сусідів і співмешканки, чоловік неодноразово згадував про «кінець світу» й висловлював наміри піти з життя.
Зараз на місці пригоди працюють правоохоронці. Цей факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
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