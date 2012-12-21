На Луганщині через «кінець світу» чоловік облив себе бензином і спалив

18:08, 21 грудня 2012
Суспільство
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У п'ятницю, 21 грудня, о 14.00 до чергової частини Первомайського МВ ГУМВС України в Луганській області надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків у селищі Сокологорівка чоловік облив себе бензином і підпалив.

Чоловік неодноразово згадував про «кінець світу» й висловлював наміри піти з життя

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Після прибуття на місце події було виявлено труп згорілого чоловіка. Співробітниками міліції було встановлено, що починаючи з 20 грудня чоловік 1967 року народження, який ніде не працює, розпивав спиртні напої зі своєю співмешканкою 1954 року народження.

Із слів сусідів і співмешканки, чоловік неодноразово згадував про «кінець світу» й висловлював наміри піти з життя.

Зараз на місці пригоди працюють правоохоронці. Цей факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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