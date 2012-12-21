«Свобода» звинувачує охорону мерії Одеси в застосуванні сльозогінного газу та водометів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні прес-служби організації ВО «Свобода».

«Одеська міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» спільно з підприємцями та громадськістю на знак протесту проти антинародної діяльності, корумпованості та непрозорості діяльності Одеської міськради штурмували адмінбудівлю», - нагадують у партії.

Уточнюється, що це відбулося після того, як на сесію міськради не допустили народного депутата, члена фракції ВО «Свобода», голову Одеської обласної організації партії Павла Кириленка.

«Охорона грубо порушила Закон України «Про статус народного депутата України» та Конституцію України й почала в жорсткій формі перешкоджати депутату в його діяльності. Щоб допомогти своєму обранцю, близько півтори сотні обурених активістів почали штурмувати будівлю. Проте охорона застосувала проти людей сльозогінний газ і водомети», - сказано в заяві.

У свою чергу у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області УНІАН повідомили, що близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі особи ламають вхідні двері до адміністративної будівлі міської ради.

На місце події прибули співробітники Приморського райвідділу міліції.

«Встановлено, що група в кількості 30 осіб на чолі з народним депутатом України Павлом Кириленком намагається ввійти до приміщення мерії під час проведення сесії міської ради, проте була зупинена співробітниками приватної охоронної структури, що забезпечує охорону й пропускний режим на даному об'єкті», - повідомили в міліції.

На знак протесту громадяни зламали вхідні двері, маючи намір увійти силою, у відповідь охорона застосувала пожежний гідрант, розігнавши нападників водою.

У міліції стверджують, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Зараз правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі прихильники ВО «Свобода» намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради.

Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради.

Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода», акція протесту перед будівлею мерії організована проти перейменування однієї з вулиць міста, яка зараз носить ім'я Івана і Юрія Лип.

У ході зіткнень біля будівлі Одеської міської ради співробітники міліції затримали декілька протестувальників.