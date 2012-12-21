У Сімферополі через негоду другий день не працює аеропорт
20:59, 21 грудня 2012Суспільство
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Міжнародний аеропорт "Сімферополь" вже другий день закрито через шквалі та завірюхи, які обрушилася на півострів.
Аеропорт ”Сімферополь” не може працювати / Іnvest-crimea.gov.ua
Згідно із розкладом на офіційному сайті підприємства, сьогодні аеропорт не прийняв і не відправив жодного літака.
Через негоду скасовано рейси до Києва, Москви, Стамбула і Ташкента.
Як повідомляв УНІАН, перебої в роботі аеропорту почалися ввечері 19 грудня, коли в Сімферополі пройшов крижаний дощ.
Аеропорт побудовано в сорокових роках минулого століття і є другим в Україні за обсягом перевезення пасажирів. Він має в своєму розпорядженні дві злітно-посадкові смуги і може приймати судна всіх типів.
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