У Сімферополі через негоду другий день не працює аеропорт

Згідно із розкладом на офіційному сайті підприємства, сьогодні аеропорт не прийняв і не відправив жодного літака.

Через негоду скасовано рейси до Києва, Москви, Стамбула і Ташкента.

Як повідомляв УНІАН, перебої в роботі аеропорту почалися ввечері 19 грудня, коли в Сімферополі пройшов крижаний дощ.

Аеропорт побудовано в сорокових роках минулого століття і є другим в Україні за обсягом перевезення пасажирів. Він має в своєму розпорядженні дві злітно-посадкові смуги і може приймати судна всіх типів.