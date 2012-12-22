Флагман українського флоту вийшов у море

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника Центру морських операцій ВМС ЗС України капітана 1 рангу Романа Гладкого, під час виходу корабля в море спільно з представниками промисловості здійснено перевірку роботи головної енергетичної установки на різних режимах ходу після її річного технічного обслуговування, визначені маневрені елементи корабля. Крім того, під час перебування корабля в морі відпрацьовано корабельні бойові навчання та тренування. Зокрема, екіпажем було проведено навчання з боротьби за живучість та універсальної оборони корабля.

За попередніми оцінками, вихід в море продемонстрував задовільну роботу вузлів і механізмів, а також дав можливість екіпажу підготуватися до виконання поставлених завдань.

Таким чином, фрегат “Гетьман Сагайдачний” після заводського ремонту повертається до строю бойових одиниць українського флоту.

Ходові випробування корабля є одним із етапів його підготовки до участі в антипіратській операції “Океанський щит”, до якої “Гетьман Сагайдачний”, як планується, буде залучено у 2013 році.