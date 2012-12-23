В Україні збільшили кількість пунктів обігріву

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, МНС розгорнуло 340 таких пунктів, місцеві органи влади – 2 тис. 984.

Впродовж 22 грудня до закладів звернулися майже 3 тис. людей. Загалом з початку роботи була надана допомога 19 тис. 347 особам. Найчастіше громадяни звертаються по допомогу у пункти обігріву в Криму, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській областях. Також багато громадян звертається на Луганщині та Харківщині.

Пункти обігріву працюють цілодобово. Там можна зігрітися, перепочити, випити гарячого чаю і перекусити, отримати першу медичну допомогу.

Частина пунктів стаціонарні – розташовані у навчальних, медичних закладах, кафе; інші – розбиті у наметах біля зупинок громадського транспорту, на автодорогах тощо.