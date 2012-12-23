У Києві «Ніссан» на величезній швидкості влетів у маршрутку: є жертви

22:18, 23 грудня 2012
Суспільство
4918 0

У Києві в неділю ввечері на вулиці Вишгородській кросовер ”Ніссан Кашкай” на величезній швидкості влетів у маршрутку, загинуло троє людей.

Увага ДТП

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДАІ м.Києва, маршрутка «Богдан» саме висаджувала пасажирів на зупинці, коли, виїхавши на зустрічну смугу, в неї на величезній швидкості влетів «Ніссан».

Загинули троє людей – водій та двоє пасажирів кросовера, їх довелося витягати з машини за допомогою спеціальних пристроїв.

Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає, зазначили в ДАІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter