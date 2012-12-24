Попов відрядить загони - збивати бурульки

КМДА зобов’язала профільні служби столиці у найкоротші терміни повинні очистити покрівлі будинків від накрижень та бурульок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося під час розширеного засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

«За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується потепління, що призведе до танення снігу, наростання та падіння бурульок. Аби уникнути нещасних випадків, необхідно упродовж двох днів максимально очистити столичні будівлі від буруль та снігових накрижень. Прошу голів районних держадміністрацій приділити особливу увагу цьому питанню», – наголосив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький.

Першочергово зніматимуть бурульки із будівель дитсадків, шкіл і лікувальних установ. До очищення покрівель та зливостоків будівель від льодових наростів залучатимуть профільні підприємства, відомства та організації.

З початку грудня за неналежне прибирання балансових територій від снігу порушникам благоустрою інспектори вручили 5376 попереджувальних приписів та склали 1198 протоколів.