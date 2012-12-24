З Києва вже вивезли 90 тисяч тонн снігу

З Києві упродовж 22-23 грудня було вивезено 5,8 тисяч тонн снігу та висипано близько 2 тисяч тонн солі і 914 тонн піщаної суміші.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зазначивши, що дорожні служби у цілодобовому режимі зачищали автошляхи міста від снігу. Для ліквідації снігових валів була залучена важка спеціальна дорожня техніка, зокрема, автогрейдери, бульдозери, навантажувачі та самоскиди.

Всього ж з початку снігопадів вивезено 90 тисяч тонн снігу.

Під час сильних снігопадів (22 - 23 грудня) у першу зміну було задіяно 320 одиниць спеціалізованої техніки, у другу – 270 одиниць снігоприбиральної техніки.

Основну увагу дорожники приділяли центру міста, враховуючи його завантаження у робочі дні. Також інтенсивно очищали зупинки громадського транспорту, підходи до підземних пішохідних переходів і тротуарів.

ДАІ міста сприяла забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників.

У комунальній корпорації «Київавтодор» закликають водіїв з проханням не паркуватися у центрі міста та, за можливості, утриматись від поїздок містом без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу.