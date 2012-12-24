Ветеринарна міліція за рік виявила сотню порушників серед столичних фаст-фудів

Як повідомили УНІАН у Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, найбільш поширеними порушеннями є відсутність дозволів на підприємницьку діяльність, документів, що засвідчують якість інгредієнтів страв, що виготовляються, та особистих медичних книжок у продавців. При цьому майже у кожному випадку на появу правоохоронців підприємці реагують однаково: поспішають закрити ролети кіоску та переконують, що МАФ не працює.

Крім того, часто в продавців відсутні дозвіл з міської санепідемстанції та довідки про якість і безпеку сировини, з якої виготовляють шаурму. Відповідно до чинного законодавства зберігатися ці документи мають на торговельному місці, аби покупці мали можливість отримати необхідну інформацію.

До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 98 осіб, демонтовано й вилучено 150 пристроїв з виготовлення шаурми, призупинено діяльність 94 об'єктів, вилучено з обігу майже 1,5 тис. кг сировини тваринного походження на суму понад 50 тис. грн.

Крім того, до Головного управління по контролю за благоустроєм міста Києва було направлено 21 подання щодо демонтажу незаконно встановлених МАФів, з яких демонтували 4.

Ветеринарна міліція закликає громадян повідомляти про порушення з боку продавців та власників кіосків швидкого харчування.