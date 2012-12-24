У «Парку Київська Русь» Новий рік зустрічатимуть по-княжому

29-30 грудня у «Парку Київська Русь» відбудеться святкова програма «Новорічні пригоди у Древньому Києві». У Парку працюватиме головна резиденція найдостовірнішого Діда Мороза. Улюблений новорічний герой разом зі Снігуронькою вітатимуть гостей з прийдешніми святами.

Шукачі пригод у Древньому Києві зможуть покататись на санях, запряжених княжими кіньми, закружляти у запальному хороводі з невгамовними скоморохами, Козою, Ведмедем та іншими цікавими персонажами. А також дізнатись про своє майбутнє у мудрої волхвині.

Зігрітись можна буде у веселих зимових забавах і конкурсах – перегонах на санях, боях сніжками, граючи у середньовічний сніжний футбол. Гамірливу дітвору чекають рухливі ігри та веселощі на дитячому майданчику Парку.

Гості Парку зможуть підкріпити сили смачними стравами у корчмі "Медовуша" та зібратися дружньою компанією навколо яскравого вогнища.

А казкового святкового вечора на відвідувачів чекає вогняне шоу і феєрверк у зоряному небі над Древнім Києвом, який запалить нові надії у році прийдешньому.

Захід проходить за підтримки Київської обласної державної адміністрації.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами, які з 10:00 кожні дві години відправляються від станції м. Видубичі, або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у субботу, 29 грудня буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/