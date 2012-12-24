НБУ зобов'язав банки забезпечити готівкові виплати у святкові дні

“З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи і своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат необхідно до 28 грудня 2012 року (включно) територіальним управлінням Нацбанку здійснити підкріплення операційних кас банків готівкою у необхідних розмірах. Банкам одержати в теруправліннях НБУ готівку для підкріплення операційних кас, здійснити розрахунки за готівку. З 30 грудня 2012 по 2 січня 2013 року (включно) забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів”, - зазначається у листі регулятора до комбанків.

Циркуляром регулятора передбачено, що з 29 грудня 2012 по 3 січня 2013 року (включно) банки України використовують офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банків 28 грудня 2012 року.

Банки 28 грудня мають завершити всі трансакції з клієнтами, у зв'язку з цим роботу Системи електронних платежів (СЕП) буде продовжено 27 і 28 грудня на 2 години.

2 січня 2013 р. банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. 3 січня СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 листопада 2012 року ліцензію Нацбанку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.