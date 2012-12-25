Міліція затримала безробітних з наркотиками та гвинтівками

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, раніше засуджені місцеві жителі віком від 29-32 років були затримані в суботу.

У них вилучено: психотропну речовину «Метамфетамін» вагою 12 г, яку вони придбали з метою збуту, а також незареєстрований пістолет калібру 9 мм з 14 набоями, заряджений металевий пристрій, призначений для стрільби гумовими кулями.

Під час проведення санкціонованого обшуку на квартирі одного з затриманих було вилучено: 31 г метамфетаміну, 5 кг марихуани, інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, медпрепарати. Окрім цього міліція знайшла малокаліберну гвинтівку з оптичним прицілом, помпову гвинтівку та 36 набоїв до неї, пістолет калібру 9 мм з набоями. Вся зброя незареєстрована. Крім зброї, вилучено 2 димові шашки, 2 корпуса гранати Ф-1, 2 корпуси гранати РГД-5, 5 ударно-спускових механізмів та 180 набоїв калібру 5,6 і 9 мм.

За даними фактами Красногвардійським райвідділом Дніпропетровського міського управління міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) - передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, та ч.1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) - карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.