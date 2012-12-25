Екс-міністр: із кожною зміною новий міністр слабко розумів, що робили до нього

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова Союзу власників житла України, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

«З одного боку, є мінуси від того, що все ж таки мають приходити відомі в національному масштабі люди. Однак, з іншого боку, зрозуміло, що віце-прем'єр (екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул – УНІАН) повністю займатиметься роботою міністерства, а це його довірена особа. Думаю, що слід чекати приїзду великої кількості дніпропетровських колег у міністерство», – сказав він.

Оцінюючи кроки з реформування ЖКГ попереднім складом міністерства, О.Кучеренко відзначив, що «спадщина дісталася ніяка, тому що уряд «папєрєдніков», я вважаю, реформу провалив повністю. Не випадково їх жодного разу не заслуховувала Верховна Рада, хоча відповідно до закону кожного травня вони мали рапортувати. Я вважаю, що реформу провалено, і її, по суті, перестали фінансувати, тому що жодних структурних змін немає».

Серед основних завдань нового віце-прем'єр-міністра О.Вілкула експерт бачить налагодження контактів з мерами, з Асоціацією міст (батько О.Вілкула, мер Кривого Рогу, нещодавно став президентом Асоціації міст).

«Йому потрібно буде з місцевим самоврядуванням намагатися в умовах бюджетного голоду якось будувати відносини. І в контексті цих бюджетних відносин вписувати програми і реформування «комуналки», доступне житло і таке інше... Інша справа, наскільки йому вистачить лобістських можливостей, щоб відвоювати свій шматок бюджетного пирога в битві з монополістами. Комунальники і місцеве самоврядування повністю програли боротьбу за бюджет, все пішло на догоду монопольним групам», – додав А.Кучеренко.

Водночас, на його думку, у Дніпропетровській області спостерігалися серйозні зрушення у будівництві, були реалізовані пілотні проекти, «щодо комуналки, щодо ОСББ вони достатньо непогано працювали».

Оцінюючи роботу нового міністра в умовах урізаного фінансування наступного року, експерт сказав: «З одного боку, грошей мало і можна поспівчувати. А з іншого боку, оскільки ніяких структурних змін не проведено, законів не прийнято, моделі нові не запущені, і не можна давати грошей у цю сферу, тому що розкрадуть так, як це робилося весь час».

Серед «мінусів» ситуації А.Кучеренко назвав втрату Мінрегіоном «інституційної пам'яті». «За кожної зміни міністра новий слабко розумів, чим займаються міністерство і підлеглі. Зараз, думаю, це ще посилюватиметься», – зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович призначив Геннадія Темника міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Темник Геннадій Павлович народився 9 червня 1970 року, с. Гурівка Долинського району Кіровоградської області

Освіта: Воронезьке вище військове авіаційне інженерне училище, спеціальність «Метеорологія», кваліфікація «Інженер-метеоролог» (1992 рік)

Місце роботи:

08.1992 - 07.1993 - інженер-метеоролог Криворізького військового авіаційного транспортного полку;

1993 - 1994 - оперуповноважений відділу боротьби зі злочинністю на ринках Криворізького міського управління внутрішніх справ, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

1994 - 1997 - заступник директора Долинської міжрайонної бази Кіровоградської облспоживспілки;

1997 - 2001 - керівник виробництва приватного підприємця Подафей Валентини Федорівни, с. Грузьке Криворізького району Дніпропетровської області;

2001 - 2004 - директор ТОВ «Птахофабрика» Грузька », с. Грузьке Криворізького району Дніпропетровської області; ТОВ «Новолозуватське», яке займалося вирощуванням зернових та технiчних культур;

2004 - 2006 - заступник Генерального директора з комерційних питань;

2006 - 2010 - заступник Криворізького міського голови;

2010 - 2012 - заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, земельних відносин у Дніпропетровській області.