Посол: Греція не скасовувала плани щодо участі в «Південному потоці»

Про це заявив посол Греції в Росії Михайло Спінелліс в інтерв'ю РІА Новости.

Угоду між грецьким і російським урядом про будівництво газопроводу "Південний потік" через територію Греції підписано в 2008 році. Однак потім "Газпром" призупинив роботу по створенню спільних підприємств для реалізації проекту будівництва газопроводу "Південний потік" з Австрією і Грецією. У листопаді заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що російський газовий холдинг ще остаточно не відмовився від планів будівництва ділянки газопроводу "Південний потік" через Грецію до Італії.

"Цю угоду (2008 року) жодна зі сторін не скасувала. Греція підтримує будь-які проекти, що ведуть до диференціації джерел забезпечення Європи, і тому проявила інтерес до участі в проекті будівництва газопроводу "Південний потік"... У зв'язку з цим заява про те, що Греція не бажає брати участь у проекті "Південний потік", не відображає правильно сформовану дійсність. Розумію, що причина, по якій в даний момент відкладена прокладка газопроводу у напрямку Греції, пов'язана більше зі стратегією наших російських партнерів, які, спираючись на свої фінансово-економічні критерії, порахували, що більш вигідним для них на даному етапі буде прокласти газопровід до Північної Італії включно ", - сказав посол.

У всякому разі, за його словами, зараз немає жодного остаточного рішення, про що заявило нещодавно і керівництво "Газпрому".

Дипломат нагадав також, що "Газпром" - одна з п'яти компаній, які зробили не зобов'язуючі пропозиції щодо участі в приватизації DEPA (Державне підприємство природного газу), співпрацює "Газпром" і з оператором грецької національної газотранспортної системи DESFA. "На наше стабільне і багаторічне співробітництво в галузі поставок природного газу ніщо не може вплинути. Греція покриває близько 80% своїх потреб у природному газі за рахунок поставок" Газпрому ", який довів, що за всіма параметрами є надійним постачальником", - сказав Спіннеліс.

Він повідомив також, що після припинення постачань іранської нафти суттєво зріс імпорт Грецією нафти з Росії, а Афіни і Москва спільно працюють над тим, щоб проект нафтопроводу Бургас-Александруполіс залишався в порядку денному і все-таки був реалізований. Через п'ять років подібний нафтопровід стане ще більш необхідний, оскільки Босфор і Дарданелли не зможуть винести навантаження після розширення нафтопроводу для постачання нафти з Каспію до Новоросійська, сказав посол Греції.