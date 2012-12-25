На Хмельниччині тиждень не можуть розчистити дорогу до 12 сіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гаврішко на колегії ОДА.

“В окремі села шести районів області транспорт рухатися не може і люди понад тиждень залишаються без сполучення. Найгірша ситуація у Хмельницькому районі – там 6 сіл не мають розчищених доріг”, - заявив посадовець.

Чиновник зауважив, що приватні перевізники відмовляються відновлювати автобусні маршрути допоки відповідні служби не розчистять проїжджу частину.

В.Гаврішко закликав підрозділи МНС, облавтодор та голів РДА на період новорічних свят створити оперативні штаби з цілодобовою роботою, а також забезпечити доставку до населених пунктів продуктів першої необхідності.