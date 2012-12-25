Транзитним українцям дозволили бути в Пекіні без віз три дні

Уряд Китайської Народної Республіки прийняв рішення про введення в дію з 1 січня 2013 року 72-годинного режиму безвізового транзиту для громадян 45 країн світу, в тому числі України, які прибувають до міста Пекін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Основною метою введення безвізового транзиту є розширення зовнішніх зв’язків Китаю, прискорення процесу інтернаціоналізації Пекіна та сприяння в’їздному туризму», - сказав О.Дикусаров.

Він зазначив, що в рамках режиму безвізового транзиту іноземці не можуть виїжджати за межі Пекіну, а час їх перебування в столиці не повинен перевищувати 72 години.