ЗМІ: Росія і Китай хочуть відібрати в ICANN контроль над інтернетом
07:23, 13 грудня 2012Наука та IT
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РФ і Китай представили в ООН план відбору в ICANN контролю над інтернетом.
Росія хоче контролювати інтернет
Росія і Китай подали в агентство ООН з питань телекомунікацій пакет пропозицій, відповідно до якого уряди отримували б право розподіляти, присвоювати та вилучати IP-адреси і доменні імена, регулювати доступ до web-сайтів і визначати їх належність, повідомляє Bloomberg.
Зараз координацію всієї діяльності з розподілу та доменних імен, і IP-адрес здійснює створена в 1998 році за участю уряду США міжнародна некомерційна організація ICANN (Internet Corporation for Assigned Names).
Змінити існуючий стан справ Росія і Китай мають намір в коаліції з Алжиром, Бахрейном, Іраком, Саудівською Аравією, ОАЕ і Суданом.
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