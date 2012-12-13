ЗМІ: Росія і Китай хочуть відібрати в ICANN контроль над інтернетом

Росія і Китай подали в агентство ООН з питань телекомунікацій пакет пропозицій, відповідно до якого уряди отримували б право розподіляти, присвоювати та вилучати IP-адреси і доменні імена, регулювати доступ до web-сайтів і визначати їх належність, повідомляє Bloomberg.

Зараз координацію всієї діяльності з розподілу та доменних імен, і IP-адрес здійснює створена в 1998 році за участю уряду США міжнародна некомерційна організація ICANN (Internet Corporation for Assigned Names).

Змінити існуючий стан справ Росія і Китай мають намір в коаліції з Алжиром, Бахрейном, Іраком, Саудівською Аравією, ОАЕ і Суданом.

Газета.ру