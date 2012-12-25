Кілера, затриманого у Львові, звинувачують у замаху на кримінального авторитета

Про це сьогодні під час прес-конференції у Львові повідомив прокурор Львівської області Олег Василенко.

«Вказаній особі висунуто звинувачення у вчиненні вбивства та замаху на вбивство, які відбулися на День Незалежності у Львові. Зібрано достатньо доказів», - зазначив Олег Василенко.

Він також додав, що на даний час перевіряється причетність вказаної особи до скоєння щонайменше 20 замовних вбивств.

Як повідомляв УНІАН, під час проведення 11 грудня у Львові міліцейської спецоперації із затримання двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні низки замовних вбивств, покінчив життя самогубством кілер міжнародного масштабу, напарник загиблого намагався вистрелити собі в голову, однак куля зрикошетила і кілер залишився живий. У кілерів було виявлено вогнепальну зброю різних найменувань і виробництва. Обидва кілери (і загиблий, і той, що вижив) вихідці зі Львова (обом вже за 50 років), свою злочинну діяльність розпочали в середині 90-х років, а з початку 2000-х років більшість часу переховувалися за кордоном, де також підозрюються у скоєнні замовних вбивств.

24 серпня 2012 року, у центрі Львова розстріляли машину відомого кримінального авторитета на прізвисько «Вова Морда». Невідомі розстріляли позашляховик, водій від отриманих поранень помер на місці події, пасажир (кримінальний авторитет) у важкому стані був госпіталізований.