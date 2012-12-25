У Києві горить склад з подушками і ковдрами

15:47, 25 грудня 2012
Суспільство
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У Києві триває ліквідація пожежі на складі на території колишнього Київського авторемонтного заводу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, сьогодні о 13:13 до ГТУ МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на складі на території колишнього Київського авторемонтного заводу на вул. Фрунзе, 86. За попередньою інформацією, у складі горять подушки та ковдри.
О 14:41 пожежу локалізовано пожежно-рятувальними підрозділами. Наразі проводяться роботи щодо ліквідації пожежі.

На місці працюють близько 40 рятувальників, оперативна група ГТУ МНС України у Києві, задіяно 9 одиниць техники.

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