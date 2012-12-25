На Бессарабській площі у Києві загорілось відділення міліції

У центрі Києва, в приміщенні територіального відділенні міліції № 1 на Бессарабській площі, 3, через порушення правил безпеки під час зварювальних робіт сталося задимлення.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на місце події виїхали пожежні підрозділи.

За інформацією у Головного територіального управління МНС у місті Києві, пожежа виникла на другому поверсі будівлі. У даний час полум’я локалізовано, гасіння пожежі продовжується.