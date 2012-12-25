На Бессарабській площі у Києві загорілось відділення міліції
16:36, 25 грудня 2012Суспільство
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У центрі Києва через порушення правил безпеки під час зварювальних робіт сталося задимлення у відділенні міліції.
У центрі Києва, в приміщенні територіального відділенні міліції № 1 на Бессарабській площі, 3, через порушення правил безпеки під час зварювальних робіт сталося задимлення.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на місце події виїхали пожежні підрозділи.
За інформацією у Головного територіального управління МНС у місті Києві, пожежа виникла на другому поверсі будівлі. У даний час полум’я локалізовано, гасіння пожежі продовжується.
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