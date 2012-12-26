Студенти протестують проти плати за перездачу контрольних

Як передає кореспондент УНІАН, акцію протесту вони провели перед входом до свого вишу, протестуючи проти рішення Вченої ради університету від 22 грудня про запровадження додаткових платних консультацій.

Даним рішенням передбачено, що для перездачі ректорської контрольної студентам тепер необхідно буде заплатити 140 грн за двогодинну консультацію викладача з предмету, контрольну з якого не було успішно здано.

Виконуючий обов’язки ректора ТНЕУ Андрій Крисоватий, який вийшов до студентів, намагався їх переконати, що плата запроваджена в їхніх інтересах.

«Під час моніторингу якості підготовки студентів до екзаменаційної сесії, ми побачили, що потрібно відраховувати понад 340 осіб. Адже якщо студент з трьох різних предметів отримав менше 35 балів, то його не допускають до здачі сесії. І ми дали можливість виправити цю ситуацію. Якщо, наприклад, є три недопуски, можна перездати одну ректорську роботу, отримавши додаткову консультацію викладача. Із двома недопусками студенти можуть здавати іспити, тоді не здані ректорські контрольні переходять у розряд академзаборгованості, яку можна ліквідувати уже після завершення сесії без будь-яких додаткових консультацій. Ми не зобов’язуємо нікого перездавати ректорські контрольні», – запевнив А. Крисоватий.

Вартість консультації, за його словами, була розрахована на основі калькуляції, затвердженої Міністерством освіти і науки.

При цьому протестуючі нарікали, що новація не лише змусить студентів вузу витрачати додаткові гроші на консультації, а й також зменшить кількість студентів, які отримують стипендію, адже якщо не платити за консультацію і залишати академзаборгованість, стипендія автоматично втрачається.

Зі своєї сторони А. Крисоватий назвав рішення Вченої ради вимушеним кроком, оскільки рівень знань студентів порівняно з попередніми роками істотно погіршився. Аби виправити ситуацію і було запроваджено плату за консультацію.

Отримані кошти керівник ТНЕУ пообіцяв скерувати на створення комфортніших умов для навчання у вузі.