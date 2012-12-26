Експерт: українці бідні не тому, що дурні, а через корупцію

Ми бідні не тому, що дурні, а тому, що корумповані. Таку думку в ефірі телеканалу ТВі озвучив директор Інституту публічної політики Віктор Чумак, пише Gazeta.ua.

Експерт, зокрема, переконаний, що єдина причина усіх проблем в Україні – це корупція. "Корупція – це єдина причина всіх проблем у країні. Корупція – це причина поганого ЖКГ, поганої освіти, медицини", - зазначив Чумак.

Крім того, за його словами, через корупцію зіпсувались міліція та бізнес. "Це причина проблем в правоохоронній сфері, в економіці", - наголосив директор інституту.

На його думку, українці бідні не тому, що дурні. "Ми бідні тому, що корумповані. І аж ніяк не навпаки", - пояснив Чумак.

Нагадаємо, згідно з цьогорічним результатом індексу сприйняття корупції Україна посідає 144 місце зі 176 країн, охоплених дослідженням, проведеного Transparency International.

Так, Україна набрала лише 26 балів зі 100 можливих. Чим нижче бал, тим ближче країна знаходиться до корупційної прірви.

26 балів також отримали Сирія, Папуа-Нова Гвінея, Конго, Еритрея. Краща ситуація, тобто 27 балів мають Кенія, Пакистан і Нігерія. У Росії – 28 балів. Найкраща ситуація – 90 балів у Данії, Фінляндії та у Новій Зеландії. Найгірша ситуація у Сомалі, яка отримала лише 8 балів.