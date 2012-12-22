Тягнибок планує пильно «моніторити» дії влади

«Лише спільні зусилля суспільства, медіа, депутатів Верховної Ради України і місцевих рад дадуть змогу привести чинну владу до тями, змусять відповідати про використання державних коштів і виконання чиновниками повноважень, покладених на них платниками податків», - відзначив лідер «Свободи».

Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі ZN.UA.

За словами О.Тягнибока, першим кроком його політичної сили має бути опублікування всіх відомих фактів корупції з боку чиновників.

Крім того, відзначив він, «Свобода» розгляне можливість участі в засіданнях уряду і адекватного реагування на антиконституційні, антидержавницькі рішення керівників виконавчої влади.