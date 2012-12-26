Києво-Печерську Лавру обікрали на 70 тисяч

Києво-Печерську Лавру обікрали. Про це повідомляє газета "Сегодня" "Вночі невідомі розбили вікно приміщення і вкрали цінності з церковної лавки. Злодіїв поки не знайшли, але слідчий відділ Печерського райвідділу міліції почав досудове розслідування", - розповів журналістам начальник ЦГЗ київської міліції Ігор Михалко.

Співробітники Лаври повідомили, що злодії залізли в приміщення Трапезної церкви і забрали коштовностей на суму понад 70 тис. грн. "Це ікони, хрестики, ланцюжки, але нічого з давніх цінностей", -кажуть у Лаврі.

Як повідомляв УНІАН, учора ж у столярній майстерні на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі було коротке замикання в електромережі, повідомили в міліції.