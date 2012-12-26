З 1 січня в Київському метро змінять порядок продажу проїзних

З 1 січня 2013 року продаж проїзних квитків та поповнення ресурсу безконтактних карток у касах станцій Київського метрополітену проводитиметься з часу відкриття каси станції до 23.50 поточної доби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ці зміни внесені в порядок роботи кас станцій метрополітену з метою виконання вимог п. 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

У разі продовження роботи станцій метрополітену продаж проїзних квитків та поповнення ресурсу безконтактних карток буде здійснюватись після 00.10.

У КП «Київський метрополітен» наголосили, що порядок продажу жетонів та робота автоматів дозапису безконтактних карток при цьому не зміняться.