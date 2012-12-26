Азаров хоче більш активно залучати банки до кредитування бізнесу

13:36, 26 грудня 2012
Суспільство
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Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає, що банківська система України досить міцна, щоб іти назустріч потребам вітчизняної економіки і бізнесу.

Микола Азаров вважає, що банки мають піти на зістріч економіці

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив, виступаючи на засіданні нового уряду.

«За майже три роки ми істотно зміцнили банківську систему. Держава довела, що готова здійснювати масштабні проекти і виконувати свої зобов`язання самостійно. І тому банківська система має піти назустріч потребам економічного розвитку», - сказав очільник уряду.

Він також закликав членів уряду розписати за своїми галузями і регіонами напрямки економічного розвитку і назвав поетапну модернізацію економіки основним завданням на 2013 рік.

«Ми маємо, буквально за галузями і регіонами, розписати всі доступні напрямки економічного розвитку і під них розписати заходи і ресурси, без яких всі плани – лише декларації», - відзначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Президент Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів заявив про необхідність переглянути бюджет-2013 за результатами першого кварталу.

Одночасно Президент зажадав від прем`єра і першого віце-прем`єра Сергія Арбузова розробити механізм функціонування державного фонду регіонального розвитку і збільшення фінансування бюджету розвитку регіонів.

При цьому В.Янукович уточнив, що коштів, виділених у держбюджеті регіонального розвитку для прямого бюджетного фінансування проблем розвитку регіонів, у розмірі 1 млрд грн недостатньо.

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